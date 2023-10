De Laurentiis dice tutto: da Conte a Garcia, al futuro di Osimhen

Aurelio De Laurentiis ha parlato alla stampa a Castel Volturno . A due giorni dalla ripresa del campionato il presidente del Napoli , che sarà impegnato al "Bentegodi" contro l' Hellas Verona , ha fatto il punto della situazione in casa azzurra difendendo a spada tratta Rudi Garcia : " Conte ? Non voglio domande al riguardo, sarebbe un'azione di disturbo. Ho fatto con lui una vacanza anni fa alle Maldive, c'era anche la sua famiglia, e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Mi sento ancora con Mazzarri , Ancelotti , Benitez , Reja ... Il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce".

"Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, se c'è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità: le scelte di questa estate sono state mie, ovviamente con i miei nuovi collaboratori. Ma da qui a dire di cambiare l'allenatore... Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. In questo periodo ho avuto tanti impegni, ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità".

De Laurentiis sul ritorno di Osimhen infortunato dalla Nigeria

ADL ha parlato anche del ritorno da infortunato di Osimhencon la Nigeria: "Dal 2013 a oggi abbiamo incassato circa quattro milioni di euro di rimborsi come partecipazione dei nostri giocatori alle partite delle nazionali pur avendo sempre più di dieci giocatori convocati. Dovrebbe essere lasciata la scelta al club di poter mandare o meno in nazionale un giocatore convocato, la possibilità di dire no se si tratta di un'amichevole, per esempio".