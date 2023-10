Commento Verona-Napoli: Garcia vince con una mossa alla Spalletti

Una mossa alla Spalletti . Una di quelle preferite anche da De Laurentiis . Garcia, un po’ a sorpresa rispetto alla vigilia, ha scelto Raspadori prima punta al posto di Osimhen: è stata la chiave della vittoria del Napoli a Verona . Jack da centravanti, come lo ha utilizzato Luciano per tutta la scorsa stagione, ha dato agli azzurri grande qualità: nel palleggio, nella costruzione, nella rifinitura. Raspadori ha dettato calcio : ha creato spazi, ha lottato, ha ispirato, ha concluso su azione e su punizione, si è visto negare un rigore, nei 66 minuti in cui è stato in campo gli è mancato solo il gol.

Perché Raspadori fuori ruolo?

Una prestazione di alto profilo, sicuramente la migliore di quest’anno, che ovviamente alimenta altri dubbi su questo tormentato avvio di stagione: perché finora lo abbiamo visto girovagare a vuoto per il campo fuori ruolo? È evidente, come lo stesso Jack ha più volte ribadito, che la sua posizione preferita è quella, da vertice del tridente. Pensare a lui come mezzala, sceglierlo come esterno d’attacco o trequartista non fa venir fuori a pieno le sue enormi potenzialità.

L’assenza di Osimhen non fa paura

La conferma che è arrivata dal Bentegodi è proprio questa: Garcia con Raspadori non può spaventarsi di affrontare questo mese e mezzo senza Osimhen. Anche perché c’è un’alternativa di primissimo livello, quel Cholito Simeone che giocherebbe titolare nella maggior parte delle squadre di serie A.