Napoli, ultime sull'infortunio di Anguissa: novità da Castel Volturno

Il Napoli è tornato in campo questa mattina per preparare la sfida di domenica sera al Maradona contro il Milan. Dopo il giorno di riposo concesso da Garcia successivo alla vittoria di Berlino, Kvaratskhelia e compagni si sono ritrovati al Konami Training Center in vista del match contro i rossoneri. Presente al centro sportivo a seguire l'allenamento anche il presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, le ultime da Castel Volturno

Anguissa, out dalla sfida contro la Fiorentina prima della sosta, ha svolto la prima parte di allenamento con la squadra e di seguito lavoro personalizzato. Assente Osimhen che si è accordato col presidente De Laurentiis per alcuni giorni di permesso per motivi personali ed è volato in Nigeria.