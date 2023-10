“Barcellona, Fabian Ruiz è un’occasione dopo che il Napoli te l’ha soffiato”

Perché Fabian può andare al Barcellona

Il giornalista racconta dell'interesse dei blaugrana per il calciatore già quando era al Betis, poi però arrivò il Napoli che anticipò tutti pagando la clausola da 30 milioni. Era l'estate del 2018. Ora Fabian, che si è trasferito in Ligue 1 lo scorso anno, può tornare ad essere un'occasione per il Barcellona. "Sarebbe perfetto perché può giocare sia come centrale che come mezzala e potrà agire accanto a De Jong formando un ottimo tandem".