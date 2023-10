Garcia e la lite con Pioli: di cosa parla il tecnico del Napoli

Era il 25 maggio 2015 quando La Roma vince il derby contro la Lazio grazie a un gol di testa nel finale di Yanga-Mbiwa . Una partita che è passata alla storia della stracittadina romana, ovviamente più per la sponda giallorossa. Lo stesso match era stato teatro di uno scontro duro tra Rudi Garcia , allora allenatore della Roma, e Stefano Pioli , quel giorno sulla panchina della Lazio. I due si ricontreranno dopo anni in Napoli-Milan , partita in programma per domenica sera alle 20:45.

Il litigio tra Garcia e Pioli

Il francese è stato interpellato sullo scontro in conferenza stampa e ha sviato dicendo: "Con Pioli è storia vecchia, è un ottimo allenatore". Anche se 8 anni fa la pensava diversamente sull'attuale allenatore rossonero. Pioli aveva iniziato il battibecco ai microfoni di Sky Sport: "Sono favorevole all'arrivo dei tecnici stranieri, ma poi diventano peggio di noi. Penso a Garcia. Non c'era bisogno alla vigilia di dire che siamo dei piagnoni, di parlare di una gara in cui lui non c'era, non credo sia corretto e non bello a livello professionale". Per poi aggiungere in cofnerenza stampa: "Sembra che la Roma debba giocare in 12 per poter fare risultato, mi sembra assurdo"'

Garcia e Pioli, quasi amici

I due poi si sono incontrati nel tunnel dell'Olimpico e i toni furono tutt'altro che amichevoli. Stando alle ricostruzioni di quel giorno, Pioli avrebbe detto a Garcia "Sei un bugiardo, tu che parli di piagnoni...". E il francese avrebbe risposto "Ma stai zitto, non sai perdere, sei un rosicone".