Diretta Garcia: la conferenza stampa prima di Napoli-Milan LIVE

Garcia vs Pioli

In conferenza stampa si è parlato di vecchie scorie tra Rudi Garcia e Stefano Pioli. L'episodio risale al derby di Roma del 2015, famoso per il gol di Yanga-Mbiwa. L'allora allenatore della Lazio aveva punzecchiato quello dlla Roma ai microfoni di Sky. I due poi si sono beccati nel tunnel e si sono scambiati parole poco amichevoli.

Finisce qui la conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia di Napoli-Milan.

Garcia su Kvaratskhelia

Garcia finisce parlando di Kvaratskhelia: "Kvicha ha ritrovato il gol contro l'Udinese e ora è tornato al suo livello. E quando è a quello può fare la differenza. I nostri esterni sono giocatori forti e decisivi".

"A Berlino non abbiamo sofferto mai"

"L'Inter la miglior squadra d'Italia? Siamo a un quarto del campionato, è tutto ancora da fare. A Berlino non abbiamo sofferto niente. Non è che ci siamo abbassati, è che non era èpiù possibile pressare il portiere con questi lanci lunghi. Offensivamente non è stata la miglior partita, ma la migliore sulla rabbia e la voglia che servono per vincere le partite, soprattutto in Champions. Anche il Real non ha vinto con facilità a Braga".

Le ultime su Anguissa

Garcia continua: "L'importante è domani. Il passato è passato: l'importante era vincere a Verona e Berlino, non tanto il gioco. Cajuste a Verona è stato tra i migliori. Non è stato lo stesso a Berlino ma non è che se fa meno in un pezzo di partita non ha la mia fiducia. Ce l'ha al 100%. Recuperiamo Anguissa ma non potrà giocare 90 minuti".

Garcia su Pioli

Garcia passa al rapporto con Pioli dopo un litigio in un derby di Roma: "Con Pioli è storia vecchia, è un ottimo allenatore". E su Leao: "Nessuna gabbia per lui. Leao è un ottimo giocatore ma ci sono altri e dobbiamo pensare a un piano per tutti"

Garcia e le statistiche

Garcia parla di statistiche: "Ti danno un aiuto a capire e fa una verifica di quelli che vedi. Siamo primi in possesso, per tiri e tante cose, perciò la classifica dovrebbe eseere migliore. Ma dovremmo essere più precisi a mirare in porta. Siamo una di quelle che subisce meno occaisoni degli avversari ma prendiamo troppi gol. Siamo sulal buona via".

Garcia sul Milan

"Affrontiamo un avversario diretto e abbiamo una grande voglia di vincerla. I miei giocatori lo sanno: solo vincendo gare di fila che possiamo migliorare la classifica. Rispetto all'anno scorso le due squadre sono diverse, la stagione è diversa. Tanti dicono che il Napoli di quest'anno è diverso da quello dell'anno scorso quindi non possono essere le stesse partite col Milan (sorride, ndr)".

Inizia la conferenza stampa

Rudi Garcia inizia a parlare: "Noi abbiamo una catena di destra e di sinistra forte. Puntiamo sulle nostre qualità. La verità delle 12 prime partite è che volevamo vincerle tutte ed essere più su del quarto posto, come in Champions".

Konami Training Center - Castel Volturno