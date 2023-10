Napoli, i convocati di Garcia: recupero importante per il Milan

Frank Anguissa rientra tra i convocati per la gara di questa sera contro il Milan. L'allenatore del Napoli Rudi Garcia torna ad avere a disposizione il centrocampista che era rimasto fermo da dopo la gara contro la Fiorentina a causa di un infortunio. Anguissa era tornato ad allenarsi in gruppo in settimana e sarà così disponibile per la sfida contro la squadra di Pioli.