Gatti su Djuric, il precedente con Kvaratskhelia fa infuriare i napoletani

Quando Gatti tirò un pugno a Kvaratskhelia

Il fatto risale alla partita della scorsa stagione, l'ultima trasferta sulla sponda bianconera di Torino del Napoli di Spalletti. La partita è stata decisa nel finale da Raspadori, e si è rivelata importantissima anche per la vittoria dello scudetto. Ma prima, Gatti aveva tirato uno schiaffo/pugno a Kvaratskhelia, e non era stato punito, come nel caso di Djuric. I tifosi napoletani sui social hanno commentato: "Ma a questo non lo cacciano mai?!"; "Scandaloso come uomo e come calciatore".