Napoli, Garcia soddisfatto dopo il pari col Milan: ecco le sue parole

Il Napoli ha ottenuto un punto in rimonta nel match giocato al Maradona contro il Milan . Rudi Garcia ha commentato così il risultato maturato a Fuorigrotta: "È sempre meglio pareggiare da posizione di svantaggio che il contrario. Mi è piaciuta la reazione della squadra e l'intensità del secondo tempo, ma soprattutto il fatto di crederci. Ci vuole anche un po' di fortuna per vincere le partite. In inferiorità numerica abbiamo avuto la palla della vittoria con Kvara, ma non ci siamo riusciti. Faccio i complimenti ai ragazzi , volevamo vincere questa partita ma ci sta perché il Milan è una grande squadra, così come noi".

Garcia e i tre cambi all'intervallo

"Non c'è solo il 4-3-3 nel calcio. Noi abbiamo una punta importante come Simeone, ma anche un calciatore che si muove tra le linee come Raspadori: lui può giocare in tutti i posti dell'attacco. Ci serviva un altro attaccante per pressare alti. I mediani sono aiutati dai nostri esterni, dobbiamo migliorare su questo ma Kvara e Politano sono stati bravi. Peccato per l'espulsione di Natan, però abbiamo finito bene in dieci. Questa squadra ha voglia e orgoglio: questo mi piace".

Garcia e l'importanza di Politano

"Politano mi piace molto perché è molto intelligente, poi è uno dei pochi mancini che abbiamo. Sulla corsia di destra ha un legame molto forte con Di Lorenzo. Aveva bisogno di continuità e ci ripaga bene. Lui lavora tanto, aiuta la squadra e per adesso va tutto bene come a scuola. Non deve mollare. Sarò io a vigilare per evitare che si addormenti".

Garcia e il modulo

"Vediamo chi abbiamo a disposizione, in particolar modo Osimhen. La nostra squadra deve essere capace di giocare con più sistemi di gioco, soprattutto perché in avanti abbiamo dei calciatori molto forti. Ci sta poter iniziare con due attaccanti".

Garcia e l'incidente di Lione

"L'episodio di Marsiglia con Grosso ferito? Non ne sapevo nulla".