Una vera vergogna si è consumata stasera in quel di Marsiglia, prima del match contro il Lione: a farne le spese è stato Fabio Grosso colpito al volto da delle scheggie di vetro del finestrino andato in frantumi per un lancio di sassi e oggetti, tra cui anche una bottiglia. Sono stati attimi di tensione e di paura per tutti, giocatori e dirigenti compresi. In un video si vede l'allenatore italiano che sanguina e barcolla.