"Garcia? Non è come Spalletti", il paragone di Marino dopo Napoli-Milan

Per Pierpaolo Marino "il bicchiere è pieno o mezzo pieno, ma solo nel secondo tempo". L'ex direttore generale del Napoli ha commentato così a Radio Marte la sfida del Maradona pareggiata contro il Milan: " Era una gara che si poteva vincere. Garcia sembrava contento a fine gara, si è accontentato? Se fossi il direttore del Napoli partirei dal concetto che questo Napoli è fortissimo , non deve porsi limiti, affrontando le partite senza presunzione ma con la convinzione di poter battere chiunque , anche senza Osimhen".

Marino e il paragone tra Spalletti e Garcia

Commentando le dichiarazioni di Garcia a fine partita, Marino ha aggiunto: "Sono parole che ridimensionano l'autostima del gruppo e non sono funzionali a ciò che deve fare il Napoli. Garcia non è sereno, non ha i crismi di Spalletti come mentalità, forza del messaggio e anche arguzia nella comunicazione. Spalletti ne usciva sempre bene, con ironia o con la forza. Il francese invece è un allenatore che sente aria di sfiducia intorno a sé, anche da parte della società".