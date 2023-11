Napoli, senti Kvaratskhelia: "Real o Barcellona?", risposta a sorpresa

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha vissuto grandi emozioni con il diciassettesimo posto nella classifica finale del Pallone d'Oro 2023 vinto da Leo Messi per l'ottava volta . Durante la cerimonia di premiazione, a cui l'esterno del Napoli ha partecipato con la moglie Nitsa , Kvara è intervenuto pochi secondi in diretta su Twitch .

Cosa hanno chiesto all'attaccante del Napoli?

Kvaratskhelia ha partecipato alla live di un noto creator spagnolo (l'account è justclipssssss e ha migliaia di seguaci) che, oltre a fargli i complimenti per il traguardo appena raggiunto, gli ha anche chiesto quale squadra preferirebbe tra Barcellona e Real Madrid.

La risposta di Kvaratskhelia prima di andare via

L'attaccante del Napoli ha semplicemente sorriso e, imbarazzato, si è limitato a dire: "Non lo so, entrambi, sono ottimi club" prima di salutare tutti e andare via. Una frase che non è sfuggita al web col video che ha raccolto migliaia di visualizzazioni.