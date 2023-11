Napoli, Osimhen è ancora in Nigeria: tutte le tappe del suo rientro

Victor sta tornando. È pronto a rientrare in Italia, per il momento, e poi a compiere gli ultimi passi decisivi verso il ritorno in campo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale in amichevole: il lungo viaggio da Lagos a Napoli, via Francoforte, è cominciato e ora non resta che attendere l’incastro delle coincidenze e ricominciare un’altra storia di gol. Fino alla pausa per la Coppa d’Africa, certo. Il piano è stato concordato con De Laurentiis in persona: Osi ha chiesto un permesso al presidente per motivi personali alla vigilia della trasferta di Champions a Berlino, è volato in Africa il giorno della partita facendo scalo in Germania, s’è dedicato alle proprie questioni e nel frattempo ha regolarmente seguito la tabella stilata dallo staff medico per curare le conseguenze della lesione (di medio grado) al bicipite femorale della gamba destra. L’infortunio che il 13 ottobre l’ha fermato a mezz’ora dalla fine dell’amichevole con l’Arabia Saudita di Mancini giocata in Portogallo. E ora, il percorso inverso Lagos-Napoli: una volta atterrato, e una volta smaltita la stanchezza della crociera continentale, Osimhen si presenterà al centro sportivo di Castel Volturno per affrontare in sede l’ultima fase della riabilitazione. Il suo rientro in campo, attenendosi ai quaranta giorni di stop inizialmente preventivati, dovrebbe invece andare in scena dopo la sosta, a cavallo delle delicatissime sfide in trasferta con l’Atalanta (25 novembre) e il Real Madrid (29 novembre). Ma è ovvio che prima di sciogliere definitivamente il nodo, Victor dovrà essere valutato e controllato dal vivo.