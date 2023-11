Garcia ha svelato il motivo per cui Lindstrom non sta giocando

Minutaggio ridotto per Jesper Lindstrom nonostante l'investimento estivo fatto dal Napoli: 25 milioni all'Eintracht Francoforte ma appena 136' in campo dopo due mesi. Una sola gara da titolare, poi vari spezzoni. Il talento danese non riesce ad emergere ma ha anche poco spazio per mettersi in mostra. Perché giochi così poco lo ha spiegato Rudi Garcia in conferenza stampa prima del match contro la Salernitana.