Salernitana-Napoli, i convocati di Garcia: due assenti

Scatta il conto alla rovescia per Salernitana-Napoli, valida per l'undicesima giornata di Serie A, in programma domani alle 15 allo Stadio Arechi. Rudi Garcia, che nel primo pomeriggio ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita, ha recuperato Juan Jesus. Gli unici assenti sono Osimhen (infortunato) e Natan (squalificato).