Rrahmani salterà Napoli-Empoli, la sosta comincia prima: il motivo

Per Amir Rrahmani la sosta delle nazionali comincerà prima degli altri. Il difensore del Napoli sarà regolarmente in campo per la partita di mercoledì in Champions League contro l'Union Berlino, valida per la quarta giornata della fase a gironi, ma poi partirà subito, saltando così l'ultima gara prima dello stop in programma domenica alle ore 12.30 contro l'Empoli allo stadio Maradona.