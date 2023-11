Napoli ancora una volta ostaggio dei delinquenti: è possibile?

Napoli-Union, in arrivo altri tifosi tedeschi

Per ora, ci sono undici arresti, ma la giornata è lunga e non promette nulla di buono, perché dalla Germania sta arrivano un altro nucleo di fans dell’Union, che ieri sera hanno devastato il centro - Piazza Dante e dintorni - negozi, auto, tutto quello che capitava - ed hanno costretto il questore di Napoli, Maurizio Agricola, a convocare una conferenza stampa: «Circa 250 ultras tedeschi sono arrivati alle 19.44 e sono stati scortati negli hotel intorno alla stazione, da dove sono usciti, incappuciati e con felpe bianche alle 22.30. E’ stato necessario fronteggiarli prima in piazza Nicola Amore e poi in Piazza Dante abbiamo dovuto ricorrere al lancio di lacrimogeni. Sono stati fermati 11 berlinesi, dieci accusati di «devastazione e saccheggio», e uno per «lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non ci sono stati contri tra tifoseria napoletana e tedesca, ma solo con le forze dell’ordine. Non si prevede la chiusura del settore ospiti». Però perché è successo ancora?