Scontri a Napoli, stangata per i tifosi dell'Union: la decisione del Questore

Dove si sono verificati gli scontri?

Come specificato dalla Questura in una nota, "gli scontri si sono verificati nella zona di piazza Dante e via Monteoliveto, dove c'erano numerosissimi "ultras" tedeschi giunti in città. Gli ultras sono stati arrestati dagli agenti della Digos per il reato di devastazione".

Cosa è successo martedì sera a Napoli?

Nella nota si fa riferimento ai fatti: "I sostenitori hanno commesso gravi atti di devastazione e condotte di resistenza, arrecando danni alle auto in sosta, all'arredo urbano cittadino ed aggredendo ripetutamente i reparti delle forze di polizia con sanpietrini, mazze, aste di metallo e di legno e con lancio di petardi e artifici pirotecnici, devastando, altresì, un esercizio commerciale ubicato in Piazza Dante".