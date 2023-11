"Juve o Napoli?", la risposta di Cannavaro sulla lotta scudetto

"Juve e Napoli? Per lo scudetto dico Napoli". La risposta è di Fabio Cannavaro. Il Pallone d'Oro nel 2006 dopo la vittoria del Mondiale con l'Italia è intervenuto dalla sua città a margine di un evento e ha commentato il momento vissuto dalla squadra allenata da Garcia: "Sicuramente il Napoli non è partito come tutti speravamo, ma non era facile sostituire un allenatore come Spalletti. Bisogna lasciare lavorare Garcia e poi alla fine si vedono i risultati".