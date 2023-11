Ufficiali i convocati del Kosovo: la decisione su Rrahmani interessa molto al Napoli

Amir Rrahmani non è stato convocato dal Kosovo per la sfida contro Israele. Il difensore del Napoli sarà dunque a disposizione di Garcia per la sfida di domenica contro l'Empoli al Maradona. La sua nazionale giocherà il recupero della gara valida per le qualificazioni a Euro 2024 (che inizialmente si sarebbe dovuta disputare il 15 ottobre) proprio di domenica, stesso giorno della sfida di campionato.