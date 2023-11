Come giocherebbe il Napoli con Tudor: la tattica e la mentalità

La mentalità di Tudor

Tudor è reduce da una stagione vissuta al Marsiglia, club con il quale è arrivato terzo in Ligue 1, ottenendo la qualificazione in Champions League. Come base lavora con la difesa a tre, variando dal 3-4-3 al 3-4-2-1 e mostra grande personalità. De Laurentiis gli ha prospettato 7 mesi di contratto, fino a giugno, con opzione di rinnovo fino al 2025 a favore del club. Igor non ha accettato al buio ma neanche rifiutato: sta riflettendo, ovviamente.