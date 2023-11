Diretta Napoli-Empoli 0-1: Kovalenko gela Garcia

Il Napoli fallisce il sorpasso al terzo posto del Milan, perdendo clamorsamente in casa contro l'Empoli. Decide un super gol nel finale di Viktor Kovalenko. Punti importantissimi per Andreazzoli, mentre Garcia trema.

14:41

Napoli, le parole di Garcia

14:38

Napoli, la squadra sotto la curva

I campioni d'Italia si sono scusati con i propri tifosi al termine della partita.

14:34

Napoli sommerso dai fischi

I tifosi hanno fatto sentire tutto il loro disappunto per la prestazione degl azzurri al termine della gara.

14:28

90' + 6' - Finisce la partita

Triplice fischio al Maradona.

14:25

90' + 3' - Ammonito Cajuste

Giallo per il centrocampista per un fallo.

14:23

90' + 1' - GOL di Kovalenko

L'ucraino calcia a giro da posizione defilata e trova una super conclusione che batte Gollini.

14:22

90' - Berisha super su Kvara

Il georgiano calcia indisturbato in area di rigore, ma il portiere dell'Empoli ci arriva con i piedi.

14:16

84' - Dentro Mario Rui

Il portoghese prende il posto di Olivera.

14:13

81' - Doppio cambio per l'Empoli

Entrano Grassi e Maldini per Ranocchia e Cancellieri.

14:12

80' - Altro miracolo di Berisha

Il portiere albanese risce a respingere la conclusione di Kvara.

14:10

78' - Primo giallo della partita

Ammonito Cancellieri per una perdita di tempo.

14:08

76' - Lindstrom vicinissimo al gol

Bella conclusione del danese dal limite dell'area, ma Berisha ci arriva e mette in angolo.

14:05

73' - Altri cambi per Garcia

L'allenatore francese mette in campo Lindstrom e Cajuste per Politano e Anguissa.

14:03

71' - Entra anche Kovalenko

Il centrocampista ucraino sostituisce Fazzini

13:59

67' - Brivido per il Napoli

Contropiede pericoloso dell'Empoli, ma Caputo non riesce ad arrivare sul pallone.

13:55

63' - Cambi anche per l'Empoli

Entrano Gyasi e Ebuehi per Cambiaghi e Bereszynski.

13:50

58' - Cancellieri impegna Gollini

Conclusione dell'esterno che trova la parata facile di Gollini.

13:49

57' - L'Empoli torna a farsi vedere

Bella azione della squadra di Andreazzoli che termina con una conclusione da fuori di Cacace.

13:46

54' - Entrano Kvara e Zielinski

Fuori Elmas e Simeone.

13:43

51' - Berisha blocca su Elmas

Il numero 7 azzurro calcia a giro, ma è facile la parata del portiere dell'Empoli.

13:39

47' - Politano ci prova subito

L'esterno calcia ancora da fuori, palla alta.

13:38

46' - Inizia il secondo tempo

Fischio d'inizio della ripresa.

13:27

Napoli-Empoli, i numeri del primo tempo

13:22

Napoli, fischi del Maradona

Il pubblico non ha gradito la prima frazione della squadra di Garcia con troppe poche occasioni.

13:21

45' + 1' - Finisce il primo tempo

Termina la prima frazione al Maradona.

13:20

45' - Assegnato un minuto di recupero

La decisione dell'arbitro.

13:15

40' - Raspadori calcia malissimo

Altra conclusione da fuori che questa volta termina altissima.

13:12

37' - Raspadori calcia da fuori

Bella giocata del numero 81 che si libera bene, ma la conclusione termina a lato.

13:10

35' - Miracolo di Gollini

Cambiaghi calcia benissimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il portiere del Napoli riesce a respingere.

13:06

31' - Ci prova anche Raspadori

L'attaccante controlla in area e calcia, ma la conclusione è debole. Blocca Berisha.

13:03

28' - Ranocchia sfiora il palo

Il centrocampista dell'Empoli si inserisce con i tempi giusti e va ad un passo dal vantaggio.

13:02

27' - Gol annullato a Simeone

L'argentino batte Berisha sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma l'arbitro dice che è fuorigioco.

12:59

24' - Gollini anticipa Caputo

Altra buona occasione per l'Empoli, con Gollini che è riuscito a togliere il pallone a Caputo con un'uscita bassa.

12:57

23' - Cancellieri sfiora il gol

Gran contropiede dell'Empoli con la conclusione di Cancellieri che sfiora il palo.

12:56

22' - I numeri dell'inizio partita

12:48

14' - Miracolo di Berisha

Grande parata del portiere albanese sul colpo di testa di Anguissa.

12:47

13' - Politano impegna Berisha

L'esterno calcia a giro da fuori, ma il portiere dell'Empoli la mette in angolo.

12:46

12' - Simeone sfiora il gol

L'argentino riesce solo a sfiorare un cross teso di Di Lorenzo.

12:43

9' - Primo tiro del Napoli

Rrahmani ci prova con una conclusione da fuori che non impensierisce Berisha.

12:42

8' - L'Empoli tiene palla

Buone trame della squadra di Andreazzoli che non ha ancora subito pericoli dal Napoli.

12:37

3' - Buon inizio del Napoli

Gli azzurri provano a schiacciare l'Empoli nella propria metà campo.

12:34

1' - Inizia la partita

Fischio d'inizio al Maradona per la sfida tra Napoli ed Empoli.

12:23

Napoli, le condizioni di Meret

12:14

Empoli, Grassi: "Che emozione giocare al Maradona"

Il centrocampista ha parlato a Sky: "Il Maradona è uno degli stadi più belli d'Italia, è sempre una grande emozione giocare qui contro il Napoli. Il momento è difficile, ma vogliamo riscattarci dopo il Frosinone. Dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci saranno, affrontiamo una squadra veramente forte con giocatori di grande qualità".

12:10

Napoli, Gollini sostituisce Meret

Il portiere ex Atalanta sarà titolare dopo l'infortunio di Meret nel riscaldamento.

12:07

Napoli, problema per Meret nel riscaldamento

Il portiere ha accusato un problema fisico. Ancora da capire se potrà essere della partita.

12:06

Napoli, Garcia spiega le scelte

12:00

Napoli, Olivera: "Vincere anche giocando male"

Il terzino ha parlato a Sky nel pre partita: "C'è bisogno di vincere in casa dopo tanto tempo. Farlo giocando bene sarebbe il massimo, ma basta vincere. Serve più energia e più attenzione per giocare come lo scorso anno. Sono due mesi che non vinciamo al Maradona. Dobbiamo vincere oggi e poi anche tutte le prossime partite in casa".

11:56

Napoli, scelta shock di Garcia

11:51

Napoli-Empoli, inizia il riscaldamento

Entrambe le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.

11:41

Napoli, un nuovo consiglio dei saggi

11:34

Napoli, fuori a sorpresa Zielinski e Kvara

Garcia sceglie di far partire dalla panchina i due calciatori. Al loro posto dentro Elmas e Simeone.

11:26

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

Comunicate le scelte di Garcia e Andreazzoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone. Allenatore: Rudi Garcia.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

11:12

Napoli-Empoli, dove vederla in tv

11:06

Napoli, i convocati per l'Empoli

La lista dei calciatori a disposizione di Garcia.

Portieri: Meret; Gollini, Contini.

Difensori: Mario Rui; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Olivera, Rrahmani, Ostigard, Zanoli.

Centrocampisti: Anguissa; Cajuste; Elmas; Gaetano; Lobotka; Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia; Lindstrøm, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin.

11:00

Napoli, la probabile formazione

Le probabili scelte di Rudi Garcia.