Diretta Garcia: le parole del tecnico del Napoli in tv e in conferenza LIVE

14:41

De Laurentiis lascia la tribuna

Al triplice fischio De Laurentiis ha lasciato immediatamente il suo posto in tribuna.

14:35

Napoli, altro stop

Il Napoli si ferma ancora in campionato, fallisce il sorpasso sul Milan e rischia di scivolare fuori dalle prime quattro. Al rientro dopo la sosta ci sarà lo scontro diretto in casa dell'Atalanta che ora ha la chance di sorpassarlo in classifica

14: 30

Attesa per le parole di Garcia

C'è grande attesa per le parole di Garcia in tv e in conferenza stampa dopo la sconfitta clamorosa in casa contro l'Empoli

Stadio Maradona - Napoli