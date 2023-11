Esonero Garcia: tutte le ipotesi sul nuovo allenatore del Napoli. Due nomi in corsa

Si avvicina sempre più la fine dell'esperienza di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli . Decisiva la sconfitta casalinga contro l'Empoli. La società è in silenzio stampa e il presidente Aurelio De Laurentiis ha convocato per domani una riunione nella sede di Filmauro con l'ad Chiavelli, il ds Meluso, il club manager Sinicropi e il capo scouting Micheli. Si riflette sul nome del sostituto del francese.

Napoli, Garcia out: i possibili sostituti

Per ora in vantaggio c'è Igor Tudor, rimasto senza panchina dopo l'ultima esperienza con il Marsiglia terminata nella scorsa estate. L'ex Juve è un grade amante della difesa a tre, ma questo non rappresenterebbe un problema. Dopo di lui, il nome è quello di Fabio Cannavaro: nessuno conosce la città e l'ambiente come lui e, a differenza dell'allenatore croato, gioca con la difesa a quattro.