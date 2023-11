Mazzarri, il calendario del Napoli fino a Natale: dall'Atalanta alla Roma

Sarà tutt'altro che agevole, almeno sulla carta, il calendario del Napoli dalla ripresa fino alla sosta di Natale. Otto gare per il nuovo allenatore, Walter Mazzarri, che saranno decisive per blindare la zona Champions e conquistare gli ottavi di finale della competizione attuale. Dall'Atalanta alla Roma, otto sfide di prestigio, contro avversari forti o insidiosi, trasferte delicate, come quella di Bergamo il 25 novembre per il nuovo inizio di Mazzarri in panchina (oggi il primo giorno a Castel Volturno).