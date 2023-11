Diretta Mazzarri al Napoli, segui le ultime news LIVE

È il giorno di Walter Mazzarri , tornato sulla panchina del Napoli dopo dieci anni. L'allenatore toscano ha battuto la concorrenza di Tudor ed è stato scelto dal presidente De Laurentiis per prendere il posto dell'esonerato Garcia . Notizie, approfondimenti e novità in tempo reale: segui la diretta di CorrrieredelloSport.it .

Il suo vice sarà Nicolò Frustalupi, tra l’altro ex tecnico della Primavera azzurra; il preparatore atletico, invece, il prof Beppe Pondrelli, quest’estate intercettato da turista (un po’ tifoso) a Dimaro, agli allenamenti del Napoli; e Gianluca Grava, il gladiatore della sua difesa a tre, sarà trasferito dal settore giovanile alla prima squadra con il ruolo di collaboratore tecnico. Di quell’epoca, in organico, c’è anche il team manager Peppe Santoro, fedelissimo del nuovo (vecchio) allenatore: si ritroverà in famiglia, insomma.

De Laurentiis aveva probabilmente cominciato a pensare a Mazzarri da qualche ora, con il telefono poi si accorciano le distanze e si soddisfano alcune curiosità, e a tardissima sera lo scenario stava cambiando, nonostante Tudor si fosse accontentato di sette mesi di contratto , sufficienti per mettersi in discussione.

9:24

Mazzarri, oggi il primo allenamento: scelto l'orario

Oggi alle 14.30, il primo allenamento al centro sportivo di Castel Volturno e le presentazioni: senza i dodici giocatori convocati dalle nazionali - compresi Di Lorenzo, Kvara e Raspadori - ma con Osimhen, Rrahmani, Natan, Meret, Mario Rui, Simeone e Juan Jesus, uno dei titolari della sua Inter 2013-2014. Un vecchio allievo. Osi sarà invece subito un alleato in più: è fuori per infortunio dalla sosta di ottobre, ma lavora per rientrare già con l’Atalanta e per aggiungere scene memorabili alla galleria di Mazzarri dopo il Matador.

9:15

Cosa fanno oggi i calciatori dell'ultimo Napoli di Mazzarri

