Gesto da brividi di Spalletti quando ha incontrato un tifoso del Napoli

Il racconto dell'incontro con Spalletti

"Eri seduto al tavolo e tutti ti stavano chiedendo foto. Ma quando sono arrivato io e ho detto sono del Napoli, mi hai guardato negli occhi, ti sei alzato in piedi sorridendo e mi hai abbracciato. Ti sei alzato solamente per me, un gesto che ricorderó per sempre. Luciano Spalletti". Questo il post su Twitter del tifoso del Napoli che ha anche pubblicato le foto con l'allenatore del terzo scudetto.