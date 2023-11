Napoli, Veiga e il mercato: "Non potevo dire no, ma la prossima estate..."

Gabri Veiga torna a calamitare su di sé l'attenzione tornando al centro del mercato. Il talento spagnolo era a un passo dal Napoli ma il finale della storia lo conoscono tutti: è volato in Arabia Saudita firmando con l' Al-Ahly . Ad AS, il centrocampista iberico ha raccontato le sue sensazioni dopo i primi mesi in Medio Oriente: "Sono molto tranquillo, vivo con la mia ragazza, Abbiamo già una casa e tutto fila liscio. Mi sto adattando gradualmente al clima, che all'inizio mi è sembrato un po' difficile perché è molto diverso da quello di Vigo. Arriveranno tempi migliori, maturerò e crescerò come calciatore".

Veiga, mercato e messaggio fatalista sul suo futuro

L'esperienza in Arabia Saudita: "Sono un ragazzino che lavora tutti i giorni, due anni fa non mi aspettavo di fare questo passo nella mia carriera ed ora sono molto felice di averlo fatto. Non si possono chiudere le porte e dire: 'Non voglio farlo'. Sono molto tranquillo, molto felice di essere in Arabia e in una grande squadra. L’obiettivo è crescere come calciatore, maturare e poi, come quest’estate, succederà ciò che deve succedere".