Perché Messi ha fatto un regalo al Napoli e a Mazzarri

Una bella notizia per Walter Mazzarri nella settimana che condurrà al suo debutto 2.0 sulla panchina del Napoli. Mathias Olivera, che sarebbe dovuto rientrare tra gli ultimi per i suoi impegni con l'Uruguay, è già di rientro in Italia. Potrà così avere diversi giorni a disposizione per allenarsi in vista della partita di sabato alle ore 18 a Bergamo. Il motivo? L'ultima ammonizione e dunque la squalifica che lo costringerà a saltare la prossima partita della sua nazionale.