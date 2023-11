Napoli, Zielinski recupera per l'Atalanta? Cosa filtra da Castel Volturno

Valutazioni in corso per la presenza di Piotr Zielinski a Bergamo per la prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Si gioca sabato alle ore 18 e il centrocampista, che aveva saltato la gara contro la Repubblica Ceca e non sarebbe stato in grado di giocare contro la Lettonia, resta in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.