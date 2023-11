Ceci e Maradona: "Marinavo la scuola per vederlo allenarsi, Bianchi..."

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, è intervenuto in diretta diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marinavo la scuola per andare al Centro Paradiso per vederlo. Diego deliziava chi aveva la fortuna di vederlo allenarsi durante la settimana. Ricordo che Bianchi decideva di non aprire i cancelli e Maradona s’opponeva per far sì che in tanti potessero vedere gli allenamenti".