Napoli ispira l'Argentina: un grattacielo per ricordare Maradona

Per chiunque visiti Napoli la tappa è ormai d'obbligo: il passaggio a Largo Maradona , diventato una sorta di luogo di culto sportivo, dove ogni giorno migliaia di persone si recando per ricordare El Pibe de Oro osservando il murales a lui dedicato. L' Argentina non vuole restare a guardare. Con un post sulla pagina social di Diego , seguita da dodici milioni di persone, i suoi figli hanno annunciato: "L'inizio del progetto Memorial dove nostro padre troverà riposo eterno vicino all'amore del popolo argentino. Il M10 Memorial sarà situato nell' Explanada del Bajo della città di Buenos Aires e la sua costruzione sarà completata nel 2025 ".

Maradona, cosa è il M10 Memorial e dove sarà costruito?

Di cosa si tratta? Cosa è il M10 Memorial? Di un futuro grattacielo a lui dedicato con tanto di foto e numero 10 fatto di luci: "Per onorare la sua eredità e realizzare la sua volontà, abbiamo firmato i documenti necessari e versato il nostro contribito per dare inizio a questa nuova tappa. Ringraziamo il governo nazionale, il governo della città e la Corporación Puerto Madero per la collaborazione e l'impegno. In ogni murale, tatuaggio, canzone e tributo, nostro padre è presente. Grazie alla comunità maradoneana per l'amore di sempre". Napoli e Argentina, il legame continua, indissolubile, nel ricordo di Maradona.