De Laurentiis operato a Villa Stuart: la nota del Napoli

ROMA - Mentre il 'nuovo' tecnico Walter Mazzarri (tornato in azzurro al posto dell'esonerato Rudi Garcia) prepara la trasferta in casa dell' Atalanta con i dubbi riguardanti Osimhen, Meret e Zielinski , dall'infermeria dei partenopei arriva un aggiornamento che riguarda Aurelio De Laurentiis .

De Laurentiis operato, la nota del Napoli

Come spiega lo stesso club in una nota ufficiale infatti, il presidente "è stato sottoposto oggi presso la clinica Villa Stuart di Roma a un intervento al menisco mediale del ginocchio destro. De Laurentiis è arrivato in clinica alle 16 ed è stato dimesso alle 20. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato effettuato dal professor Pierpaolo Mariani".