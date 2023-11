Osimhen e Zielinski, ci sono novità da Castel Volturno

Sono rientrati quasi tutti i nazionali a Castel Volturno. Mazzarri sta conoscendo l'intero gruppo e intanto continua a preparare la sfida di sabato contro l'Atalanta. Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano sono stati gli ultimi a tornare per lavorare di nuovo con il Napoli. Per loro parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.