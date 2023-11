Perché Kvaratskhelia non giocherà i playoff per Euro 2024 con la Georgia

La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia sogna di partecipare ai prossimi Europei in Germania nel 2024. Per riuscirci dovrà superare gli spareggi di marzo. La prima rivale sarà il Lussemburgo per la semifinale. Ma per il ct Sagnol c'è una brutta notizia: non potrà contare sul talento del Napoli.