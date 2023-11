Napoli, Mazzarri recupera tre big per la trasferta con l'Atalanta

Come anticipato da Walter Mazzarri nel corso della sua presentazione ufficiale , coincisa con quella di Atalanta-Napoli , Zielinski e Osimhen sono tornati ad allenarsi in gruppo. Recuperto anche Meret .

Napoli, il report dell'allenamento alla viglia della trasferta a Bergamo

A meno di colpi di scena, dunque, sia il centrocampista polacco sia l'attaccante nigeriano saranno a disposizione per il match di domani a Bergamo Intanto, il Napoli ha comunicato ufficialmente che: "Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo. Terapie e personalizzato in palestra per Lindstrom e Mario Rui".