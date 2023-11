Diretta Mazzarri: segui la prima conferenza prima di Atalanta-Napoli

Walter Mazzarri incontra la stampa. Alle 15.30 la prima conferenza stampa da quando è diventato per la seconda volta allenatore del Napoli. L'erede di Garcia parlerà alla vigilia della sfida con l'Atalanta ma sarà anche l'occasione per tante curiosità relative al suo ritorno e all'idea di calcio da sviluppare con la rosa a sua disposizione.

15:39

Grande attesa per l'arrivo di Mazzarri

La conferenza stampa di Walter Mazzarri inizierà con qualche minuto di ritardo, c'è grande attesa per il suo arrivo: sarà la prima occasione per parlare dopo l'annuncio di De Laurentiis che lo ha scelto come erede di Garcia.

15:32

Pochi minuti e avrà inizio la conferenza

Tutto pronto per il ritorno di Walter Mazzarri in conferenza stampa. Pochi minuti e si comincia, la sala stampa del Konami Training Center è già piena. Si attende solo l'arrivo del nuovo allenatore del Napoli.

15:27

Napoli, striscione per Mazzarri

"Walter mo' ripigliammoce tutt' chell che è 'o nuost". Recita così uno striscione apparso all'esterno del centro tecnico di Castel Volturno. Chiara la citazione della serie tv Gomorra per il ritorno in panchina dell'allenatore.

15:13

Mazzarri, cosa dice il calendario

Mazzarri è atteso per il suo esordio da un calendario piuttosto impegnativo: si comincia domani con l'Atalanta, poi il Real Madrid in Champions League, quindi Inter e Juventus in campionato e, ancora, il Braga per l'ultima della fase a gironi.

15:07

Napoli, riecco Osimhen

Victor Osimhen tornerà nell’elenco dei convocati 46 giorni dopo l’ultima partita. Con la Fiorentina al Maradona. Da una sosta all’altra, navigando in mezzo alla tempesta, tra l’infortunio rimediato con la Nigeria in amichevole e poi il cambio al timone. (QUI PER LE ULTIME DI FORMAZIONE)

14:51

Mazzarri, il 19 maggio 2013 l'ultima conferenza

L'ultima conferenza da allenatore del Napoli di Mazzarri è datata 19 maggio 2013 al termine della gara contro la Roma. Una sconfitta che non condizionò la classifica finale: secondo posto. In quell'occasione annunciò l'addio al Napoli dopo quattro stagioni. Pochi giorni dopo firmò per l'Inter.

14:44

Atalanta, dubbio Koopmeiners

Gasperini in conferenza stampa ha annunciato problemi per Koopmeiners: "Il dubbio dell'ultima ora è quello di Koopmeiners, arrivato dalla nazionale un po' acciaccato. Lo valuteremo domani.Si tratta di un problema fisico, un affaticamento.Il problema, però, è che giochiamo proprio domani...". (QUI LE SUE DICHIARAZIONI)

14:34

Napoli, la probabile formazione

Sono ancora diversi i dubbi di formazione di Mazzarri che per Bergamo dovrebbe recuperare Zielinski e Osimhen. Qualche ballottaggio è ancora in corso. Questo il probabile undici dell'allenatore del Napoli: