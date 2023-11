Maradona, il post del figlio per l'anniversario della morte è straziante

Maradona, la toccante lettera del figlio sui social

Diego jr continua: "La testa è piena di ricordi, abbracci, baci, carezze che per troppo tempo erano mancati, le partite insieme del nostro Napoli, le risate quando mi raccontavi gli aneddoti della tua vita……sei eterno è vero ma queste sono cose che non torneranno più e a me mi mancano. Vorrei smettere di soffrire ma so che fin quando non ti abbraccerò di nuovo sara così per sempre!!Baci al cielo capitano dei giorni più felici. Ti amo…..tuo figlio Diego".