Napoli, Osimhen in campo senza mascherina: non succedeva da due anni

Victort Osimhen torna finalmente in campo . L'attaccante del Napoli era ai box da 48 giorni, dopo l'infortunio rimediato nella paura per la nazionali dello scorso ottobre. L'ultima partita giocata dal nigeriano è stata quella persa in casa contro la Fiorentina . A Bergamo Mazzarri lo ha fatto tornare al centro dell'attacco, ma senza "l'accessorio" che lo ha contraddistinto nello scorso anno.

Osimhen torna in campo senza mascherina: subito assist

Infatti Victor Osimhen è sceso in campo al Gewiss Stadium senza la mascherina. L'attaccante la indossava dal novembre del 2021, quando a Milano contro l'Inter aveva subito un gravissimo infortunio allo zigomo dopo uno scontro aereo con Skriniar. Da quel giorno non era mai sceso in campo senza e ha scelto la partita contro l'Atalanta, due anni dopo, per rigiocare senza. E sembra anche portare fortuna dato che pochi minuti dopo l'entrata, serve l'assist per il secondo gol del Napoli segnato da Elmas.