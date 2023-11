Diretta Atalanta-Napoli: ora LIVE la partita di oggi

Appena un punto di differenza tra Napoli e Atalanta , con gli azzurri avanti e al quarto posto. La sfida tra le due squadre è fondamentale in ottica Champions League . Giornata speciale in casa azzurra per la prima partita ufficiale di Walter Mazzarri da quando è tornato a Napoli.

17:35

Percassi: "Scamacca e De Ketelaere patrimoni dell'Atalanta"

Anche l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato: "Siamo contenti sia di Scamacca che di De Ketelaere. Sono sorpreso delle continue domande su di loro. Sono due ragazzi di grande valore. Anno scorso hanno incontrato delle difficoltà, ma nel campionato ancora precedente hanno dimostrato il loro potenziale e noi dobbiamo metterli nella condizione di farli ripetere. Scamacca ora è capocannoniere dell'Atalanta e ha un ruolino di marcia importante. Entrambi sono un patrimonio della società".

17:30

Politano: "Esonero Garcia? Responsabilità anche di noi giocatori"

Queste le parole a Dazn di Politano nel prepartita: "Il cambio allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti. Noi dobbiamo partire da noi stessi perchè quando si cambia in panchina vuol dire che abbiamo fallito tutti. Bisogna farsi tutti un esame di coscienza. Oggi dobbiamo tornare a vfare le cose che ci hanno portato allo scudetto. Cosa non ha funzionato? L'errore è di tutti quanti, in primis il nostro. Non abbiamo dato tutti il 100% altrimenti non saremmo in questa condizione. Siamo noi che scendiamo in campo e a dover conquistare sul campo le vittorie come nello scorso anno".

17:20

Osimhen torna e parte dalla panchina

Per il nuovo esordio di Mazzarri, torna a disposizione Victor Osimhen che ha recuperato dall'infortunio. A Bergamo parte dalla panchina: la gestione dell'attaccante.

17:10

La conferenza prepartita di Mazzarri

"Kvaratskhelia come Lavezzi? La posizione è uguale, le caratteristiche a distanza di anni sono diverse. Con Cavani e Osimhen fare il paragone era molto più facile. Cosa rispondo a chi mi dà del bollito? Se è buono lo mangio anche io": la conferenza prepartita di Walter Mazzarri.