Diretta Mazzarri: conferenza stampa e interviste dopo Atalanta-Napoli LIVE

Mazzarri e il bel calcio

"Fare il bel calcio e poi perdere non va bene. Ma noi con questa squadra possiamo giocare bene e vincere. I ragazzi sono delle spugne, hanno recepito tutto. Hanno fatto subito loro quelle cose che gli ho detto in questi giorni".

Mazzarri: "Mi aspettavo un secondo tempo più tranquillo"

Mazzarri continua: "Abbiamo lavorato bene con la linea difensiva che si è alzata. Perdevamo palloni ma li recuperavamo subito. Nel primo tempo ero più che soddisfatto rivedendo tutti questi concetti da subito contro una super squadra come l'Atalanta., Per come sono fatto io mi aspettavo un secondo tempo più tranquillo, lavoreremo su questo".

Mazzarri su Osimhen

"Si doveva sapere che questo sarebbe stato un campionato più complicato. Ora le squadre ci affrontano con le dovute accortezze. Osimhen determinante? Già lo sapevo. Per ora ha un minutaggio ridotto e spero che torni al meglio al più presto. Abbiamo bisogno di lui. Non c'era bisogno di allenarlo per vedere come si comporta con la squadra".

Le parole di Mazzarri

Ecco le parole di Mazzarri: "Non poteva esserci ritorno migliore. Non era facile vincere qui. Nel primo tempo avevo avuto l'illusione di non soffrire per niente. Nel secondo tempo siamo calati e l'Atalanta ci ha messo in difficoltà. Ho cercato di toccare il tasto di una squadra che stravince il campionato e l'anno dopo affronta delle difficoltà".

Elmas: "Mazzarri ci ha dato una grande mano"

In attesa di Mazzarri, ai microfoni di Dazn ha parlato Elmas: "Contro l'Atalanta era difficile ma dovevamo fare qualcosa per ripartire, siamo i campioni d'Italia. Era fondamentale vincere oggi. Questi giorni siamo stati uniti e in campo si è visto. Mazzarri ci ha dato una grande mano e fatto diventare di nuovo questo gruppo grande. Ho ringraziato Osimhen perchè il mio gol è anche il suo. Scudetto? Dobbiamo pensare partita dopo partita, L'abbraccio con Olivera è stato per farlo sentire un po' meglio, mi fa felice vederlo sorridere".

Mazzarri e il bacio a Kvaratskhelia

Un Mazzarri apparso particolarmente disteso dopo la partita: appena finita è andato ad abbracciare tutti con anche un bacio per Kvaratskhelia, grande protagonista della partita.

Secondo esordio positivo, ma nota negativa per Mazzarri

Il secondo esordio a Napoli per Mazzarri è più che positivo, ma nel primo tempo era arrivata una nota negativa.

Napoli, le emozioni della vittoria

Prima Kvaratskhelia, poi Lookman e infine Elmas a deciderla: tutto quello che è successo in Napoli-Atalanta.

Le parole di Mazzarri

Pareggio al secondo esordio per Mazzarri sulla panchina del Napoli. A breve le sue parole sulla partita contro l'Atalanta.

