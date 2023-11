Napoli, Osimhen tra Atalanta e Real: come pensa di gestirlo Mazzarri

Il conto alla rovescia per il ritorno di Osimhen in campo è iniziato. Victor partirà dalla panchina a Bergamo contro l'Atalanta nella sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A (ore 18): non gioca con gli azzurri dalla notte dell’8 ottobre con la Fiorentina - 48 giorni oggi - e, in assoluto, dall’amichevole del 13 ottobre Nigeria-Arabia Saudita, che gli è costata una lesione alla coscia destra.