Real Madrid-Napoli, arbitra il francese Letexier: la designazione completa

Sarà il francese François Letexier l'arbitro di Real Madrid- Napoli , gara in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Bernabeu, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League.

La designazione di Real Madrid-Napoli

Una partita importante per blindare il secondo posto e conquistare il pass per il passaggio agli ottavi di finale che potrebbe arrivare già mercoledì o, mal che vada, nell'ultimo turno, il 12 dicembre, nel match interno contro lo Sporting Braga. Per Mazzarri il ritorno in panchina nella massima competizione europea a distanza di undici anni dall'ultima volta. Letexier sarà l'arbitro con Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti, il quarto uomo sarà Jérémy Stinat mentre al Var ci saranno Jérôme Brisard e l'olandese Pol van Boekel.