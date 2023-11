Infortunio Zielinski: l'annuncio del centrocampista sulle sue condizioni

Come sta Piotr Zielinski? Se lo chiedono i tifosi del Napoli in vista dell'Inter dopo l'uscita dal campo del centrocampista di Mazzarri per un colpo subito da Rudiger a metà secondo tempo. Zielinski ha accusato un problema alla coscia destra ed è stato costretto a chiedere il cambio quando il risultato era di 2-2 al Bernabeu.