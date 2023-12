Sosa nel settore ospiti per Real-Napoli: "Bellingham come Messi, Meret..."

Roberto Sosa ha commentato il momento del Napoli dopo il ko a Madrid contro il Real. L'attaccante ha assistito al match di Champions League dal settore ospiti dello stadio "Santiago Bernabeu": "A Madrid ho incontrato tifosi che venivano da ogni parte della Spagna, e non solo. Insieme abbiamo assistito a un evento bellissimo, trascorso una giornata straordinaria. Faccio fatica ad analizzare la sconfitta, è ingiudicabile per uno come me che è venuto a Napoli in Serie C e si ritrova in quello stadio a fare il tifo per il Napoli contro il Real. Ci sono gli alieni lì, uno di questi è Bellingham, vincerà forse gli stessi palloni d'oro di Messi. Non è uguale vederlo dalla tv rispetto al campo, gioca ovunque e fa tutto bene a venti anni. Da solo mette in difficoltà l'intera difesa".