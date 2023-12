Inter interessata a Zielinski? Ecco la risposta di Marotta

La situazione di Piotr Zielinski rimane un rebus in casa Napoli . Il polacco, dopo che in estate ha rifiutato le offerte dall'Arabia , è sempre più un punto fermo della squadra. Ma il suo contratto con gli azzurri scade in estate, e intanto gli altri club un pensiero su di lui lo fanno. Come l'ad dell' Inter Marotta che ha parlato della sua situazione.

Le parole di Marotta su Zielinski

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "So solo che in scadenza con il Napoli, ma sono accorti per arrivare a una conclusione positiva da qui fino a giugno. Noi non siamo assolutamente avvicinati. Chiaro che nel monitoraggio guardiamo le scadenze, ma ora siamo in un momento d'anticipo rispetto a quello di poter intervenire direttamente. Giocatore talentuoso, spero per il bene del Napoli che raggiungano un accordo".