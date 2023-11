Zielinski: "Arabia? Tutto vero", e sul rinnovo col Napoli...

Zielinski-Napoli, a che punto è il rinnovo?

Il centrocampista classe 1994 è in scadenza, sul futuro dice: "Le trattative col Napoli sono in corso. Non escludo che possa prolungare, lo scopriranno tutti a tempo debito. Per ora sono concentrato sul Napoli". In estate poteva partire, piaceva all'Al Ahli (che poi scelse Gabri Veiga, ora vicino al ritorno al Celta), ma Zielinski ha detto no: "Era tutto vero, ma volevo continuare a restare in Europa e giocare in Champions League. Non era ancora il momento di inseguire i soldi, che nella vita non sono tutto. Se in futuro dovesse ricapitare un'offerta del genere, magari la prenderò in considerazione".