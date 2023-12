Osimhen svela per chi ha votato al Gran Galà del Calcio e scatena le risate

Siparietto sul palco del Gran Galà del calcio . Notte di stelle e di campioni, tanti riconoscimenti per l'ultimo campionaot. Napoli grande protagonista con diversi premi dopo la vittoria dello scudetto: cinque azzurri nella Top 11 , Osimhen miglior giocatore e attaccante , Spalletti allenatore dell'anno, di Kvaratskhelia il gol più bello contro l'Atalanta.

Per chi ha votato Osimhen? La sua rivelazione

Mentre la Top 11 era sul palco, ognuno ha svelato il giocatore per cui ha votato. Osimhen ha rivelato di aver votato per se stesso. Sincero e divertito, l'attaccante del Napoli ha sorriso dopo la confidenza fatta accanto ai colleghi che hanno scherzato con lui. Presenti sul palco in quel momento, tra gli altri, Leao, Maignan e i compagni Lobotka, Kvaratskhelia e Di Lorenzo.