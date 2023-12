Spalletti dà una lezione di calcio in diretta tv: "Io ho tre principi..."

Spalletti, il suo calcio e l'esempio della Juventus

"Si pressa forte, si costruisce bene anche col portiere e poi si deve avere il blocco squadra. La Juve, ad esempio, viene detto che aspetta un po' troppo, ma lo fa col blocco squadra basso. L'importante è non essere lunghi. Nel calcio moderno la riaggressione va fatta immediata senza avere il minimo dubbio. Come tu ti giri e fai un gesto di disapprovazione, ormai la palla l'hanno già portata via e non la ritrovi più".