Jorginho: "A Napoli abbiamo fatto la storia, i rigori..."

Jorginho ha parlato della sua esperienza al Napoli nel corso di un’intervista a The Athletic. Prima di riavvolgere il nastro, il centrocampista dell’ Arsenal ha parlato del suo feeling con Arteta : “Ha provato a portarmi con sé un paio di volte. Penso che faccia affidamento sulle mie qualità, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Aiuto i miei compagni, la società, lo staff, portando la mia esperienza, la mia mentalità di voler vincere sempre”.

Jorginho, le esperienza a Verona a Napoli

Jorginho ha poi aggiunto: “Ho imparato a utilizzare le critiche come motivazioni: o le ricevi e ti buttano giù oppure le prendi e le trasformi in motivazioni per dimostrare agli altri che si sbagliano. Nei primi sei mesi al Verona ho segnato sette gol e sono stato ceduto al Napoli. Anche lì i tifosi non ne erano sicuri del mio potenziale, poi abbiamo fatto la storia per il modo con cui giocavamo a calcio. Il fisico e la velocità non sono i miei punti di forza, lo so, ecco perché non ci faccio affidamento”.